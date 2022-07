PM prende traficante que vendia droga em beco de Rio Branco

Diego Felipe do Nascimento, 18 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas na noite deste sábado (23), na Rua 25 de Dezembro, no Beco do Cid, no bairro Esperança, em Rio Branco.

Segunda informações dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão que estava em patrulhamento de rotina pela região, que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, a guarnição viu um jovem em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação dos policiais, ainda tentou fugir correndo, mas foi abordado.

Durante a revista pessoal, os PMs encontraram com Diego 4 tabletes de maconha, 21 trouxinhas de cocaína, 1 porção de merla e uma quantia de R$ 20,00, oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e o dinheiro, para serem tomadas as medidas cabíveis.