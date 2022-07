Polícia Militar do Acre é campeã do Torneio Bolpebra, no Peru 

Neste sábado, 9, a Polícia Militar do Acre (PMAC), representada pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), venceu o Torneio de Futebol Bolpebra – termo que faz referência à integração Bolívia-Peru-Brasil – realizado na cidade de Porto Maldonado, Peru.

A equipe disputou a eliminatória com o time da Polícia Nacional Peruana e ganhou de 3 x 1. Na final jogou contra o Exército Peruano e fechou o placar em 2 x 1, o que lhe rendeu o primeiro lugar no torneio.

Para o tenente-coronel Rômulo Modesto, comandante do Bope, a vitória é importante, pois é a primeira vez que uma equipe da PMAC vence a competição.

O torneio faz parte das festividades em comemoração aos 120 anos de fundação da cidade e agrega eventos esportivos, culturais e cívico-militares. No domingo, 10, os policiais do Bope devem participar do desfile militar.