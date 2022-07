Pré-candidata a deputada, Mirla Miranda cumpre agenda no Vale do Juruá

No último fim de semana, a pré-candidata a deputada federal Mirla Miranda viajou para Cruzeiro do Sul para ouvir a população do Vale do Juruá. Durante os quatro dias de visitas ocorreram diversas reuniões. Os apoiadores da pré-candidata começaram a vir espontaneamente percebendo o preparo, o histórico, e principalmente, a empatia de Mirla com a gente do Juruá.

Uma das agendas emocionantes ocorreu na Vila da Boca do Moa. Ao chegar na região foi recebida com alegria e abraçada pelos moradores. “Conheci o senhor Valdeli e a esposa Márcia Rodrigues e a partir deles os moradores da vila começaram a chegar. Percebi o potencial empreendedor de todos ali e notoriamente o turismo evidente que se pode fazer no encontro do rio Juruá com o Moa”, afirmou Mirla.

Em Mâncio Lima, a reunião também contou com lideranças especiais, gente que tem esperança e continua acreditando que é possível ter políticos que coloquem em prática os sonhos da população. Na capital do Vale do Juruá, Cruzeiro do Sul, foram muitos os encontros e as adesões. Segundo José Pereira, mais conhecido como Zé Loro, Mirla foi uma grata surpresa. “A Mirla chegou deixando uma palavra diferente e isso demonstra o quanto ela fará a diferença. O Vale do Juruá só tem a ganhar com uma mulher guerreira como ela na Câmara Federal”, garantiu Zé Loro.

Para o coordenador de campanha de Mirla Miranda, o administrador e ex-vereador por dois mandatos, Artemio Costa, a pré-candidata segue com o pé no chão. “Conheço a Mirla desde sua adolescência. Ela e sua família sempre foram pessoas simples e de bom coração. A Mirla tem competência e muito a contribuir pelo estado, tanto pelo conhecimento quanto por seu coração”, afirmou o coordenador.

Mirla Miranda segue recebendo pessoas que abraçam o movimento que visa um futuro mandato de renovação e inovação para o Acre.