Prefeita no AC pede perdão à mãe de criança que morreu soterrada: “Muita tristeza no coração”

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, através de uma publicação nas redes sociais, pediu perdão à mãe da criança que morreu após ser soterrada com barro, no final da tarde de quinta-feira (6), no km 60 da BR-364 na Vila Campina, no Assentamento Bonal, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Rosana, em sua página oficial no Facebook, disse: “como mãe, não tenho palavras para descrever a dor de um momento como esse. É com muita tristeza no coração, que como prefeita da nossa cidade, venho a público manifestar minha solidariedade a toda família dessa criança que infelizmente perdeu a sua vida hoje na Bonal”.

A prefeita também fala sobre o momento de dor e pede desculpas à mãe. “Sei que nesse momento de dor, palavras não serão suficientes, e muito menos trarão esse anjinho de volta. A mãe, o meu pedido de perdão! Ninguém conseguirá explicar a dor que você sentirá. A minha amada Quinari, o meu LUTO”, diz.