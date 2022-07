Prefeitura de Bujari abre licitação de pregão presencial para prestação de serviço

A Prefeitura Municipal de Bujari abre licitação de pregão presencial 0010/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para a eventual e futura Contratação de Empresa Prestadora dos Serviços de Assessoria Técnica Especializada em Transparência Pública, incluindo disponibilização de ferramenta de gestão de conteúdo “site governamental” e serviços correlatos de implantação, coleta, revisão e publicação constante das informações necessárias para atender a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme exigências do Tribunal de contas, Ministério Público Federal e outros, conforme as especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência, parte integrante do Edital. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 25 de julho de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.