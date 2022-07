Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva investimentos para a vila Santa Luzia

Na manhã da última sexta, 15, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a assinatura da ordem de serviço para uma ampliação da rede de abastecimento de água em localidades do Projeto de Assentamento Santa Luzia, na BR 364.

Os recursos, da ordem de R$1.500.000,00, são provenientes de emenda parlamentar destinada pela deputada federal Vanda Milani, para execução pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul e beneficiam cerca de 180 famílias nas comunidades Chico Truba, Fazendinha e Ramal 03.

A maior parte dos moradores destas localidades utilizam cacimba para o abastecimento de água de uso doméstico, no entanto, durante o verão amazônico a maior parte das cacimbas secam, tornando mais difícil o acesso à água.

“Lá, cada um tem a sua cacimba, mas para nós fica muito difícil quando chega essa época do verão e a cacimba seca. Esse sistema de abastecimento para nós é saúde e é uma alegria, porque água é fonte de vida”, disse o sr. José dos Santos Filho, morador da comunidade Fazendinha na BR 364.

A emenda da deputada Vanda Milani contempla ainda cerca de 1 km de asfaltamento no ramal da União, beneficiando cerca de 320 famílias.

A assinatura da ordem de serviço foi realizada pelo prefeito em exercício Henrique Afonso que destacou a importância dos benefícios e agradeceu ao empenho da deputada.

“Quando tratamos das questões de ordem de saneamento básico, investimentos em água potável, água tratada é um sonho de todo morador. Aqui, estão sendo beneficiadas cerca de 180 famílias que serão abençoadas com esse investimento. Temos muita a agradecer à deputada Vanda Milani por estes investimentos nas áreas rurais. São também asfaltamentos dos ramais, o que vai facilitar no acesso à saúde, educação e escoamento da produção, que é a principal expectativa dos moradores. Aqui, também teremos cobertura de quadra, iluminação e piso. Significa esporte, arte e cultura para esta comunidade o que é, também, fundamental para o exercício da cidadania”, disse o prefeito em exercício Henrique Afonso.

A prefeitura aproveitou a ocasião que trouxe muitos moradores dos ramais do P.A. Santa Luzia para trazer também ações de saúde, especialmente de testagem e vacinação contra a Covid 19.

“Nesse contexto de crescimento da Covid é fundamental que a prefeitura esteja presente nas comunidades para trazer investimentos na área da saúde”, disse o prefeito Henrique.

As ações itinerantes de saúde têm sido enfatizadas pela gestão, como forma de facilitar o acesso dos moradores da zona rural ao atendimento básico de saúde. A oferta de vacinas é importante para que moradores da zona rural possam atualizar suas vacinas ou, como no caso de muitas crianças e adolescente, tomá-la pela primeira vez.

“A vacina é uma benção muito grande. Vim tomar a terceira dose. Da primeira vez que peguei foi forte, na segunda, quando já estava vacinada, já foi mais fraca. Minha filha ainda não tomou, e achei importante trazer porque está dando muito na escola. A vacina é uma segurança, é importante para nossa saúde”, disse a moradora Angelis Oliveira da Silva.

O subprefeito José Francisco Alves Santos, o Bimba, agradeceu a gestão pelas ações.

“São muitas melhorias importantes aqui para Santa Luzia, o prefeito Zequinha Lima está de parabéns pelas ações e ordens de serviço trazendo pavimentação para o ramal da União e dois sistemas de abastecimento na BR 364, trazendo saúde e tudo de bom para a comunidade. As ações de saúde com testagem e vacinação também são importantes, pois a Covid está aumentando em toda parte e as ações trazem mais segurança para nossa população”, disse.