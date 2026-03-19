Incra libera R$ 7 milhões para famílias do Juruá: veja quem recebe

O Incra no Acre realizou uma série de agendas no Vale do Juruá, com ações nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, entre 12 e 14 de março. A programação incluiu assinaturas, anúncio de ampliação do Fomento Mulher e operações de crédito.

Em Marechal Thaumaturgo, no dia 12 de março, a reunião, que contou com a participação de famílias dos projetos de assentamento Mississipi e Amônia, resultou em 157 operações de crédito, somando cerca de R$ 1,2 milhão, nas modalidades Apoio Inicial, Fomento Jovem e Fomento Mulher. Além disso, também foram formalizados contratos para cerca de 200 famílias, com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões.

Entre os destaques, esteve a assinatura de 80 contratos de Fomento Jovem – linha criada para ampliar oportunidades de financiamento à juventude rural. O Incra também destacou o fortalecimento do Fomento Mulher, que passou de R$ 5 mil para R$ 8 mil, além da ampliação do desconto de adimplência, que chegou a 90% para quitação dentro da validade do prazo.

LEIA TAMBÉM: Incra amplia assentamento no Acre e capacidade de famílias salta de 85 para 450

Já no município de Porto Walter, no dia 13 de março, a ação, realizada em parceria com a Prefeitura de Porto Walter, resultou na assinatura de cerca de 50 contratos de Crédito Instalação, com investimento de aproximadamente R$ 400 mil. E ainda foram liberados 25 créditos de Apoio Inicial e 26 de Fomento Mulher.

No dia 14 de março, quando reuniu no Centro Cultural Maria Zeymar, para a devolutiva de Crédito Instalação, as famílias dos projetos de assentamento Cruzeiro do Vale, Minas, Natal, Vitória e Assis, reforçando a presença institucional junto às comunidades atendidas.

Durante a atividade, foram apresentados informes sobre crédito, regularização fundiária e ações do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera).

Segundo o Incra, os investimentos levados ao município superam R$ 2 milhões em Crédito Instalação, com potencial de beneficiar pouco mais de 200 famílias.

Os números apresentados pelo Incra indicam a ampliação dos investimentos no Vale do Juruá e no estado do Acre. Entre 2023 e 2025, foram aplicados R$ 30 milhões na região. Para 2026, a previsão é de R$ 20 milhões, dos quais R$ 12 milhões já foram liberados. Desse total, R$ 7 milhões são destinados especificamente aos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.