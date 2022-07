A Prefeitura Municipal de Mâncio Lima abre licitação de pregão eletrônico 10/2022 para fornecimento de alimentação (almoço/coffee break), composto por 01 marmitex de carne, frango ou peixe e acompanhamentos, bebida 500 ml, 2 coffee break contendo fruta, salgado, bolo, refrigerante, água e café. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 27 de julho de 2022, 10:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.