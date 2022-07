A Prefeitura Municipal de Mâncio Lima abre licitação de pregão presencial 022/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores leves e pesados com fornecimento de peças. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 25 de julho de 2022, 09:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.