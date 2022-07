Prefeitura de Rio Branco promove mutirão de vacinação noturno contra Covid-19; saiba mais

Com objetivo de aumentar a adesão do público acima de 18 anos, a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realiza mais um mutirão de vacinação contra Covid-19 neste final de semana, com início na sexta-feira (22) até domingo (24), na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco.

Durante a ação, será ofertado até a quarta dose ou segunda dose de reforço para o público acima de 18 anos, a terceira dose permanece para adolescentes acima de 12 anos e a primeira e segunda dose, para aqueles que não tomaram, permanece para acima de 5 anos. Crianças de 3 a 5 anos não serão vacinadas neste mutirão, uma vez que precisam de um ambiente e cuidado específico para vacinação.

“Estamos fazendo a campanha noturna, que tem início na sexta-feira, na Praça da Revolução, para que as pessoas procurem para tomar a primeira, segunda, terceira ou quarta dose de acordo com a sua faixa etária. A quarta dose que estava para 30 anos, reduzimos para 18 anos justamente para impulsionar que as pessoas façam a vacinação”, explica o secretário de saúde em exercício Jonathan Santiago.

De acordo com o secretário em exercício, as pessoas relatam que não conseguiam buscar as unidades de saúde pois passam o dia trabalhando e quando chegavam nas unidades, estava fechado, pois encerra os atendimentos às 16h, por isso, o mutirão noturno foi uma opção.

O mutirão acontece na sexta-feira, sábado e domingo, das 18h às 22h. Para a vacinação, é necessário documento com foto e carteira de vacinação.