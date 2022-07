Rede 5G deve chegar ao AC em setembro; saiba se seu celular suporta a conexão

A mais nova tecnologia de rede 5G, já disponível em Brasília desde a última quarta-feira (6), deve chegar às demais regiões do país nos próximos dias.

A previsão é de que a rede seja ofertada no Acre a partir do dia 29 de setembro, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

No primeiro momento, apenas as capitais brasileiras serão contempladas. Ou seja, Rio Branco será o primeiro ponto do Estado a receber o recurso.

A rede 5G é a quinta geração das redes móveis. Trata-se de um grande salto evolutivo em relação à rede que é empregada atualmente, chamada 4G. A rede 5G vem sendo desenvolvida para comportar o crescente volume de informações trocado diariamente por bilhões de dispositivos sem fio espalhados mundialmente.

A conexão traz velocidade ultrarrápida, avanços de tecnologias como carros que dirigem sozinhos e a possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo.

Os demais municípios possuem prazos diferentes para instalação:

Acrelândia – até 31 de dezembro de 2029;

Assis Brasil – até 31 de dezembro de 2029;

Brasiléia – até 31 de dezembro de 2029;

Bujari – até 31 de dezembro de 2029;

Capixaba – até 31 de dezembro de 2029;

Cruzeiro do Sul – até 31 julho de 2029;

Epitaciolândia – até 31 de dezembro de 2029;

Feijó – até 31 julho de 2029;

Jordão – até 31 de dezembro de 2029;

Manoel urbano – até 31 de dezembro de 2029;

Marechal Thaumaturgo – até 31 de dezembro de 2029;

Mâncio Lima – até 31 de dezembro de 2029;

Plácido de Castro – até 31 de dezembro de 2029;

Porto Acre – até 31 de dezembro de 2029;

Porto Walter – até 31 de dezembro de 2029;

Rio Branco – até 29 de setembro de 2022;

Rodrigues Alves – até 31 de dezembro de 2029;

Santa Rosa do Purus – até 31 de dezembro de 2029;

Sena Madureira – até 31 julho de 2029;

Senador Guiomard – até 31 de dezembro de 2029;

Tarauacá – até 31 julho de 2029;

Xapuri – até 31 de dezembro de 2029.

Para ser beneficiado com a rede é preciso ter um celular compatível. Anatel listou cerca de 60 modelos:

Apple

iPhone SE (3ª geração) – a partir de R$ 4.199,00;

iPhone 12 mini – a partir de R$ 5.505,00;

iPhone 12 – a partir de R$ 6.499,00;

iPhone 12 Pro – fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 12 Pro Max – fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 13 mini – a partir de R$ 6.374,00;

iPhone 13 – a partir de R$ 7.599,00;

iPhone 13 Pro – a partir de R$ 9.176,00;

iPhone 13 Pro Max – a partir de R$ 10.142,00.

Samsung

Galaxy S20 FE – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy S21 FE 5G – R$ 2.554,44;

Galaxy S21 5G – R$ 2.699,00;

Galaxy S21+ 5G – R$ 3.599,10;

Galaxy S21 Ultra 5G – R$ 4.949,10;

Galaxy S22 – R$ 5.399,10;

Galaxy S22+ – R$ 6.299,10;

Galaxy S22 Ultra – R$ 8.549,10;

Galaxy A13 – R$ 1.399,08;

Galaxy A22 5G – R$ 1.799,07;

Galaxy A32 5G – R$ 2.099,00;

Galaxy A33 5G – R$ 2.499,00;

Galaxy A52 5G – R$ 1.699,00;

Galaxy A52s 5G – R$ 1.799,00;

Galaxy A53 5G – R$ 2.429,10;

Galaxy A73 5G – R$ 2.999,00;

Galaxy M23 5G – R$ 1.619,17;

Galaxy M33 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy M52 5G – R$ 1.887,78;

Galaxy M53 5G – R$ 2.699,00;

Galaxy Z Flip3 5G – R$ 4.999,00;

Galaxy Z Fold2 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Z Fold3 5G – R$ 10.619,10;

Galaxy Note 20 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Note 20 Ultra 5G – fabricante não informa preço sugerido.

Motorola

Moto G 5G Plus – fabricante não informa preço sugerido;

Moto G 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Moto G50 5G – R$ 1.439,10;

Moto G71 5G – R$ 1.999,00;

Moto 682 5G – R$ 2.699,10;

Moto G100 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Moto G200 5G – R$ 3.499,00;

Motorola Edge – fabricante não informa preço sugerido;

Motorola Edge 20 – R$ 2.124,15;

Motorola Edge 20 Lite – R$ 1.979,00;

Motorola Edge 20 Pro – R$ 3.149,10;

Motorola Edge 30 – R$ 3.599,10;,

Motorola Edge 30 Pro – R$ 5.399,10;

Motorola XT2223-2 (sem nome comercial porque ainda não foi lançado).

Xiaomi

Mi 11 Lite 5G – R$ 3.679,99;

Mi 12 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 Lite – fabricante não informa preço sugerido;

Poco M3 Pro 5G – R$ 2.759,99;

Poco M4 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Poco X4 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Redmi Note 10 5G – R$ 2.575,99;

Redmi Note 11 Pro 5G – R$ 3.679,99.

Asus

Zenfone 8 – R$ 3.599,10;

Zenfone 8 Flip – R$ 4.949,10;

ROG Phone 5 – fabricante não informa preço sugerido;

ROG Phone 5s – R$ 4.949,10;

Realme

Realme GT Master – R$ 3.899,00;

Realme GT 2 Pro – R$ 5.999,00;

Realme 9 Pro+ – R$ 3.499,00.

TCL

TCL 20 Pro 5G – R$ 1.899,00.

Infinix

Zero 5G – R$ 2.249,10.

Nokia

Nokia G50 – R$ 2.800,00.

Lenovo

Legion Phone Duel – R$ 4.049,99.

Alguns celulares com 5G que chegaram a ser vendidos pelas empresas podem não aparecer na lista mais recente da Anatel. Segundo a agência, há um movimento natural de atualizar a relação de aparelhos autorizados a suportar a nova tecnologia.