Reforma na Rádio Difusora de Sena Madureira começa neste mês, confirma Governo

O Governo do Acre, por intermédio da Seinfra, irá começar neste mês o trabalho de reforma no prédio da Rádio Difusora de Sena Madureira, situado no Conjunto Canizio Brasil. Há vários anos, não é feito um trabalho dessa natureza no referido local.

Na manhã desta terça-feira (5), representantes da empresa CK Engenharia, vencedora da licitação, estiveram reunidos com a coordenação da Rádio (Edinaldo Gomes e Edmar Negreiros) para alguns ajustes. A perspectiva é de que os trabalhos comecem na semana que vem.

A reforma completa engloba: Demolições, remoções e retiradas, Alvenaria de vedação, Garagem e depósito em alvenaria, cobertura, esquadrias, forro, revestimento, pintura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, acessibilidade, calçada de contorno, fachada, sala nova em alvenaria, dentre outros.

Para o radialista Edinaldo Gomes, coordenador da Rádio Difusora, esse é um sonho antigo que agora será concretizado. “Os nossos servidores e a nossa comunidade merecem realmente um ambiente melhor. Nesse sentido, agradecemos ao governador Gladson Cameli, ao secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar e ao deputado Gehlen Diniz pelo apoio. Estamos aqui exercendo um cargo de confiança que tem um tempo limitado. O trabalho que será feito, porém, durará por longos anos”, comentou.

Edmar Negreiros, Diretor administrativo e financeiro da Rádio, acrescenta que a reforma vem em boa hora. “Um dos problemas que enfrentamos, principalmente no inverno é a questão das goteiras, dentre outros. Graças a Deus, a nossa Rádio será totalmente reformada”, frisou.

Atuando há quase 30 anos na Rádio Difusora de Sena Madureira, o radialista Jota Cavalcante relembra que o prédio da Rádio nunca passou por uma reforma dessa magnitude desde que foi construído na gestão do então governador Jorge Viana. “Essa obra com certeza vai representar muito para todos nós radialistas, demais servidores e a população em geral, especialmente quem vem do interior. O momento é de muita felicidade”, salientou.

Cabe destacar que nesse mesmo prédio também funciona a Rádio Aldeia FM 105,9 MHZ.

Neste ano, a Rádio Difusora de Sena Madureira estará celebrando 42 anos de existência no município, sendo considerada um importante veículo de comunicação, pois atinge as mais variadas localidades da zona rural.