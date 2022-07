Rio Branco está entre as capitais menos sustentáveis do país, mostra estudo

Rio Branco está entre as capitais brasileiras com piores índices de sustentabilidade de acordo com o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis, que leva em conta o nível de engajamento das cidades nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A capital acreana possui pontuação 48,85, sendo considerados os ODS de educação, saúde, preservação do meio ambiente, erradicação da pobreza, combate à violência e outros 12 indicadores.

Segundo os dados, não é só Rio Branco que tem uma pontuação insatisfatória, nenhum município acreano atingiu se quer 50 na pontuação que vai de 0 a 100 e que mede o progresso total para o cumprimento de todos os 17 ODS.

Rio Branco apresenta nível alto, pontuando acima de 60, apenas nos qusitos energia limpa e acessível e indústria, inovação e infraestrutura.

Feijó tem a pior pontuação: 33,84, com todos os objetivos considerados baixos ou muito baixos.

De forma geral, o IDSC aponta a cidade de São Caetano do Sul (SP) como a cidade mais sustentável do país e São Paulo lidera no quesito entre as capitais brasileiras. Enquanto as capitais com piores índices de sustentabilidade estão todas localizadas na Amazônia Legal.