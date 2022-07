Roupas de academia: 6 looks não podem faltar no seu armário

Incluir uma rotina de exercícios no dia a dia é uma decisão que trará múltiplos benefícios a longo prazo, tanto para a saúde quanto para o humor. Não há melhor maneira de começar do que ter as roupas de academia ideais para serem a combinação perfeita de conforto e estilo.

Vamos ver as roupas essenciais que não podem faltar no seu armário fitness?

Roupa interior adequada

Ao praticar qualquer atividade esportiva, é importante selecionar a roupa íntima certa, pois o atrito e a transpiração constantes podem causar danos à pele. As peças de vestuário devem ser confeccionadas com um tecido adequado que reduza o atrito e permita uma boa ventilação para manter a frescura. Além disso, deve fornecer suporte nas áreas onde for necessário para evitar lesões por impacto.

É por isso que tanto homens quanto mulheres devem incluir em suas roupas de academia, lingerie com materiais que permitam que essas áreas respirem, reduzindo o risco de infecções devido ao acúmulo de umidade.

Fato: É necessário deixar de lado a renda ou o poliéster para dar lugar ao algodão, que pelo seu conforto e frescura fazem dele a melhor opção.

Sapatos esportivos

Ao contrário do que você possa pensar, não é aconselhável colocar qualquer tipo de calçado esportivo para treinar na academia, pois cada um deles é projetado com base nas demandas de cada atividade.

Os diferentes exercícios que se realizam nestas instalações requerem calçado versátil que proporcione amortecimento, apoio na parte medial e lateral do pé, bem como um tecido flexível que proporcione boa mobilidade. Os chamados tênis de treino possuem cada uma dessas características e existe uma grande variedade de modelos que se adaptam a cada estilo.

Ideias de looks para usar na academia

Top cropped com calça

A primeira roupa sugerida para ir ao treino é uma t-shirt preta ou cropped na cintura que revela o abdômen, tanto para exibi-los quanto para ver sua evolução durante o exercício. Calça de algodão cinza com detalhes em preto que valorizam o corpo. E o look de academia é finalizado com lindos tênis de treino que continuam com o tom monocromático.

T-shirt e calças

Um look mais confortável e descontraído pode ser conseguido usando um top preto para suporte e sobrepondo-o com uma t-shirt rosa claro. Na parte inferior estão algumas calças de algodão cinza, junto com sapatos estampados que combinam com o resto do guarda-roupa.

Blusa manga longa com calça de lycra.

Por cima, uma linda blusa vermelha que deixa o abdômen à vista, sobre um top preto para criar contraste. Abaixo uma calça preta apertada, que valoriza o corpo. Por fim, alguns calçados esportivos em uma cor parecida com a da camisa. Essa alternativa é perfeita para se destacar entre os demais atletas.

Jaqueta gola alta com calça de lycra

Uma escolha mais colorida é combinar leggings com estampa laranja fúcsia com um suéter de treino de gola alta azul pálido com linhas rosa bonitas. E sapatos esportivos práticos em uma cor semelhante à lycra.

Top com short curto

Esta opção é para aquelas mulheres que gostam de ver a evolução do seu corpo ao longo do tempo, já que mostra os braços, abdômen e pernas. Um top em conjunto com um mini short ficará perfeito. Você pode especificar a roupa de academia com sapatos monocromáticos ou com coloridos que se destacam.

Suéter e calças largas

Este é um estilo mais urbano para aquelas mulheres que gostam de uma roupa descontraída que lhes permita expressar ao máximo a sua personalidade. Combine uma calça de moletom de algodão cor de cereja e um par de tênis branco com sola grossa, ideal para levantar pesos. Em cima, um suéter amplo com capuz bege, para finalizar o visual urbano, um lindo boné branco.

Para completar cada uma dessas roupas de academia, é aconselhável usar o cabelo preso, pois deixá-lo solto pode atrapalhar muitas das atividades que devem ser realizadas.

Essa opção pode parecer limitante, mas a verdade é que hoje existe uma grande variedade de tranças, rabos de cavalo e coques que podem ser adaptados à vida fitness.

O exercício é uma atividade revitalizante que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e otimizar a saúde. Portanto, o próximo passo após ingressar na academia é escolher a roupa esportiva certa que se adapte a cada uma das demandas de treinamento. Você está pronto para melhorar sua qualidade de vida?