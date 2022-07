Saneacre anuncia ampliação dos serviços de abastecimento de água nos municípios

O Estado do Acre anunciou, esta semana, a ampliação de redes e reforma de unidades do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) nos municípios da região do Alto Acre.

Em Epitaciolândia, uma nova tubulação levará água tratada a 80 famílias do bairro Beira Rio. A obra, viabilizada com recursos próprios do Estado, será executada pelo Saneacre e será iniciada na próxima segunda-feira, 25.

“A ampliação da rede é o coroamento de um trabalho que começou há um tempo, com intervenções para aumentar a capacidade de tratamento e melhorar a qualidade da água no município,” destacou o presidente do Saneacre, Italo Lopes, em visita ao município nesta semana.

Antônia Silva recebeu a notícia com a alegria: “A gente sabe o transtorno que é ficar sem água. A instalação da rede com hidrômetro é uma segurança pra gente”.

Em Assis Brasil, a obra atenderá mais de 70 famílias do Km 2 da BR-317. Já em Xapuri, a extensão da rede beneficiará 176 famílias dos bairros Sibéria e Cerâmica. O investimento é de R$ 200 mil, recurso oriundo de emenda parlamentar. A execução do serviço se inicia nos próximos dias.

Em Brasileia, uma nova rede de água é aguardada com expectativa pelos moradores do bairro José Rabelo. Viabilizada com recursos próprios do Estado, a execução do serviço se iniciará em agosto e contará com a parceria da prefeitura. O investimento também é de R$ 200 mil. “Á agua é o principal. Sem água não temos nem higiene,” disse Maria de Fátima da Silva, moradora do local há sete anos.