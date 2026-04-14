“Missão cumprida”: Tadeu Hassem destaca avanços na Comissão de Orçamento sob seu comando

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) fez um balanço de sua atuação à frente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), função que exerceu de 2023 até abril de 2026. Em tom institucional, o parlamentar definiu o período como de “missão cumprida”, destacando resultados concretos para o Estado e os municípios.

A mudança na presidência da comissão ocorreu por decisão do colegiado, com condução dos parlamentares que integram a base do Governo do Estado. Tadeu tratou o momento com respeito e maturidade política, desejando êxito ao novo presidente, deputado Afonso Fernandes.

“Encerramos esse ciclo com a sensação de dever cumprido. Foram anos de muito trabalho, diálogo e responsabilidade. Desejo ao deputado Afonso Fernandes uma gestão produtiva, com equilíbrio e compromisso com o povo do Acre”, afirmou.

Emendas parlamentares: salto histórico, mais recursos na ponta

Um dos principais marcos da gestão de Tadeu foi a ampliação das emendas parlamentares, com impacto direto nos municípios acreanos.

Por meio da PEC nº 4/2023, construída com participação ativa de Tadeu, o valor destinado às emendas individuais saiu de cerca de R$ 2 milhões para aproximadamente R$ 3,1 milhões por deputado.

Na sequência, com forte articulação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi estabelecido um novo piso de R$ 5 milhões por parlamentar para 2026, consolidando um avanço histórico.

“Isso significa mais recurso chegando onde realmente importa: na ponta, nos municípios, nas instituições e nos serviços que atendem a população”, destacou.

Orçamento do Estado: gestão do maior montante da história

Sob a presidência de Tadeu Hassem, a COF conduziu a análise e aprovação do maior orçamento da história do Acre.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 foi aprovada com o montante de R$ 12,16 bilhões, representando crescimento expressivo em relação ao ano anterior.

O processo foi marcado por ampla participação institucional, com audiências públicas e diálogo com órgãos como Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, garantindo equilíbrio e previsibilidade para áreas essenciais.

Servidores e saúde: valorização com resultado real

A atuação técnica da comissão também viabilizou avanços concretos para os servidores estaduais, especialmente na saúde.

Entre as medidas, destaca-se a aprovação de um abono de R$ 30 milhões, que garantiu o pagamento de auxílio para todos os servidores da saúde, do nível básico ao médico — uma das maiores ações financeiras já realizadas para a categoria.

Além disso, o auxílio-alimentação foi reajustado de R$ 420 para R$ 800, e foi criado o auxílio-saúde de R$ 500 mensais para servidores aposentados.

As medidas reforçam o compromisso com a valorização do funcionalismo público, dentro de critérios de responsabilidade fiscal.

Interiorização: recursos chegando aos municípios

Outro eixo da gestão foi a interiorização do orçamento. Municípios do Alto Acre, como Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, foram priorizados na destinação de emendas e investimentos, com foco na aquisição de equipamentos, no fortalecimento da produção rural e no custeio da saúde básica.

“A nossa atuação sempre teve um foco claro: fazer com que o orçamento chegasse de verdade às pessoas”, ressaltou.

Ao encerrar sua passagem pela presidência da COF, Tadeu Hassem reafirmou que seguirá atuando no Parlamento com o mesmo compromisso técnico e político que marcou sua gestão.

“Seguimos trabalhando, com responsabilidade e compromisso. O mandato continua, e o objetivo é o mesmo: melhorar a vida das pessoas e ajudar no desenvolvimento do nosso estado”, concluiu.

Assessoria