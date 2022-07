Sara Aiache vence concurso e é eleita Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022

A estudante Sara Aiache, de 26 anos, foi eleita a Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022. Ela concorreu com dez finalistas e a coroação da acreana foi na noite deste sábado (23) em evento realizado na frente do Palácio Rio Branco, na capital acreana. Ao todo, foram mais de 50 mulheres inscritas na 23º edição do concurso, que tem a organização dos colunistas sociais Gigi Hanan e Roberta Lima com apoio e parceria do Governo do Acre.

Natural de Brasileia, a acreana é a nova rainha da ExpoAcre, e ganhou passagens áreas, tratamentos de estética e outros prêmios. Grata, Sara atribui parte da vitória ao “poder da torcida”. Segunda ela, parentes e amigos estavam apoiando todos os passos dela no concurso.

ExpoAcre 2022

Com a expectativa de movimentar cerca de R$ 100 milhões com a volta da ExpoAcre, o governo do Acre divulgou a programação oficial da feira, que ocorre neste ano entre os dias 30 de julho a 7 de agosto, depois de dois anos suspensa.

Exposição de produtos, shows com os cantores Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Netto e Henrique, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vítor Fernandes, rodeio, prova de vaquejada, prova de motocross e prova de laço em dupla, provas de tambor são algumas das atrações da festa, além da tradicional cavalgada. Veja AQUI mais informações sobre a ExpoAcre.

Veja fotos do evento: