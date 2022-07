A grande final do concurso da Rainha do Rodeio da Expoacre 2022, que definirá qual das candidatas receberá o título, acontece neste sábado (23), no Palácio Rio Branco.

Nesta noite, os acreanos conhecerão a garota que carregará a faixa pelo próximo ano.

Saiba quem são as finalistas: Top 10: conheça as acreanas finalistas do “Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2022”

Ao todo, 54 meninas participaram da seleção, destas, 16 foram semifinalistas e apenas 10 estão na grande final.