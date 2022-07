Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio ganha novos GPSs e notebooks

Para dar continuidade aos programas desenvolvidos pela Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), subsidiados pelo Programa REM (REDD Early Movers) do banco Alemão KfW e do Ministério de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido (Beis), foram adquiridos 20 notebooks e 30 GPSs, que servirão de apoio para técnicos e gestores da pasta.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos do REM, num investimento total de R$ 266.670 mil, para auxiliar na execução dos programas Pecuária mais Eficiente, Florestas Plantadas, e Subsídios da Borracha e do Murmuru.

O recurso é um incentivo financeiro de compensação, não reembolsável, por resultados em redução de emissões de gases de efeito estufa provenientes da Redução do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD+).

“A ação visa garantir o aumento da produção e melhoria da vida do produtor do campo, com consciência ambiental, respeitando os povos tradicionais e a floresta”, reforça Davilson Cunha, coordenador do Programa REM na Sepa.

Cláudio Malveira, chefe do Departamento de Agronegócio, frisa que esse apoio fortalece a pecuária sustentável no estado:

“Esse aporte do Programa REM é muito importante no apoio da pecuária de corte, incentivando a verticalização da produção por área, inibindo o desmatamento e a emissão de gases na atmosfera”.

Esses equipamentos beneficiam principalmente as atividades em campo e facilitam o georreferenciamento e o monitoramento das áreas beneficiadas.

“Esses computadores e GPSs facilitam e agilizam o trabalho dos nossos técnicos, permitindo que eles produzam com mais eficiência os relatórios, lançamentos de dados e georreferenciamento das áreas trabalhadas”, reforça o secretário da pasta, Edivan Maciel.