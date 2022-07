Seict e Fieac acompanham avanço das obras da Expoacre

Gestores da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) acompanharam terça-feira, 12, o avanço das obras de reforma e instalação dos espaços destinados às áreas da indústria na Expoacre.

O espaço indústria será o local em.que serão expostos os principais produtos e serviços produzidos pela indústria acreana.

Diversos setores já confirmaram a sua participação, como movelarias, construção civil, alimentos, gráficas, e outras.

Nesse.momemto, através da parceria entre o governo, sebrae e Fieac, o espaço vem passando por intervenções de melhoria para proporcionar uma melhor condição aos expositores e visitantes.

“Estamos acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados, os quais destacamos o empenho do governo do estado em dar celeridade.”, ressaltou o titular o Presidente da Fieac João Paulo de Assis Pereira.

Neste ano expectativa de negócios na expoacreb é que sejam movimentados cerca de R$ 100 milhões durante a feira agropecuária do Acre, que ocorre neste ano entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, após dois anos suspensa.

Os organizadores estão otimistas, pois neste ano teve uma.procura Record por parte dos expositores. “Neste ano tivemos a felicidade de ter mais de 80 empresas nos.procurando para expor seus produtos.”, Ressaltou o titular da seict Assurbanipal Mesquita.

“Neste ano contaremos com diferenciais, como a participação dos nossos países vizinhos, programação de eventos e palestras, espaço da tecnologia, e um espaço para disseminação do mercado de Games”, ressalta ainda o gestor.

“No geral, as obras para a Expoacre estão dentro do seu cronograma, as programações já estão se fechando e tudo nos leva a crer que será melhor expoacre de todos os tempos.”, ressaltou o coordenador Júlio Cesar Farias.

A Expoacre contara com Cavalgada, estandes de exposição e de negócios, quiosques de gastronomia e pontos de entretenimento; rodeio, shows, prova de laço, vaquejada, prova de MotoCross, 4ª Corrida da Expoacre e provas de tambor.