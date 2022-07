Sejusp injeta mais de mais de R$7,3 milhões para potencializar ações das forças de segurança

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), injetou, na manhã desta quinta-feira, 30, mais de R$7,3 milhões em equipamentos, tecnologia e infraestrutura, potencializando as ações das forças de segurança acreanas na prevenção e combate à criminalidade. O ato de entrega, conduzido pelo governador Gladson Cameli, aconteceu no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps) e contou com diversas autoridades civis e militares.

O titular da Sejusp, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, destacou a importância do periódico aparelhamento das forças de segurança, principalmente na modernização de suas ferramentas para o fortalecimento das atividades finalísticas e constitucionais. Na oportunidade, o secretário fez questão de sobrepujar o esforço da equipe administrativa da pasta, que, “diuturnamente trabalha para proporcionar às forças a logística necessária para o cumprimento de suas missões, cujo resultado estamos constatando, em cada estudo divulgado por institutos nacionais, que apontam o Acre como o estado que mais reduziu, nos últimos três anos, o índice de violência, quando comparado às outras unidades da Federação”.

Neste aspecto, Paulo Cézar lembrou que a Sejusp ocupa a sétima posição no ranking de execução, por estado, do Fundo Nacional de Segurança Pública, instituído pelo Ministério da Justiça, em face a seus projetos na área de segurança pública e prevenção à violência. No mesmo sentido, o secretário pontuou a execução da última emenda de bancada, realizada em 2019, totalizando R $ 20.055.470, 35, que ja alcançou 91,68%.

Durante o ato, foram entregues as obras de pavimentação e estacionamento do Cieps, equipamentos para o Instituto Socioeducativo (ISE), um caminhão tanque para o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer/Sejusp), veículos para a Polícia Militar, doação de veículo para o Proerd/PMAC, equipamentos de informática para as Polícias Civil, Militar e para o Centro Integrado de Apoio Biopsicososial (Ciab/Sejusp), o Aplicativo “Mulher Segura” e cerco eletrônico.