Sesc realiza exposição “Aquar&Las o Fluir das Cores” no Calenarte em julho

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc no Acre) realiza, no mês de julho, a Exposição ” Aquar&Las o Fluir das Cores”, dos artistas Luís Eduardo, Jonsosnjr e Alma, no salão de exposição do Sesc Centro. A mostra fica exposta para visitação do público a partir do dia 16 de julho, às 19h, e a entrada é franca.

O projeto Calenarte do Sesc constitui-se de circuitos de ações em artes visuais de processos criativos de artistas locais e regionais destinados àqueles que têm como ofício a arte. O projeto prevê a realização de exposições de arte, performances, intervenções, instalações e ações formativas, com objetivo de fomentar o fazer artístico, valorizar os artistas e desenvolver o processo de fruição nas artes visuais em suas diferentes técnicas e formas de expressão, despertando a sensibilidade e ampliando o olhar e as experiências que estas nos possibilitam.

A exposição

A exposição de aquarelas reúne três artistas e psicólogos que retratam em suas obras a psicologia e a arte como forma de cura e tratamento.

Luís Eduardo é formado em psicologia, ator, contador de histórias e artista plástico autodidata. Caminha por diferentes linguagens artísticas como teatro, música, literatura e artes visuais.

Desde então, Luís Eduardo, participou de vários projetos na literatura, como o Sesc Amazônia das Artes, fazendo um intercâmbio entre os Estados do Acre e Rondônia – 2016; Sesc Aldeia Caiçuma das Artes – 2018, Baú de história – Sesc/AC (2015 a 2019)- Tradição Oral Acreana II – 2019; e lançou diversas exposições individuais e coletivas.

Atualmente, é membro do Grupo do Palhaço Tenorino – Teatro GPT, e articulador da Câmara Temática de Artes Visuais do município de Rio Branco, Luís Eduardo trabalha as artes de forma integrada.

Arnaldo Lima de Araújo “Alma”, nascido em 26 de março de 1981, em Rio Branco – Acre, é artista visual com vivência em: desenho, pintura em tela, escultura, instalações, origami, poesia e ações cênicas; psicólogo e especialista em Arteterapia.

Jonsosnjr, participou de alguns Concursos e Salões de Arte locais, sendo premiado sete vezes, sendo os mais recentes: 1º Lugar na categoria Instalação do décimo Concurso As Cores da Cidade (2020) e um dos premiados no Sétimo Salão Hélio Melo de Artes Visuais (2021) na categoria Escultura

Iniciou recentemente sua trajetória profissional como artista visual, mais precisamente, aquarelista mandálico, e poeta, construindo, assim, uma identidade. Muito antes disso, em 1999, comecei a escrever poesias, mas sem publicá-las, mesmo período em que iniciei a graduação em psicologia, a qual concluí em 2004. Atualmente possui 18 anos de atuação como psicólogo clínico e na saúde coletiva. Em 2009 começou a desenhar, pintar e pesquisar mandalas e, desde 2019, venho me dedicando ao estudo das aquarelas.