Show de Luísa Sonza no Acre: ContilNet traz galeria de fotos completa de Sandro Canizo; confira

Aconteceu nesta sexta-feira (2), no estacionamento do Centro Universitário Uninorte, um dos shows mais esperados do ano: o da cantora e compositora nacional Luísa Sonza, que esteve pela primeira vez no Acre.

O evento foi organizado pelo JogosUni e reuniu milhares de pessoas na pista Vip, nos camarotes e no front stage.

O ContilNet cobriu todo o evento, bateu um papo com a cantora (live disponível no Instagram, pelo @contilnetnoticias) e transmitiu boa parte da apresentação de milhões.

Quem contribuiu com clicks exclusivos foi o fotógrafo e profissional Sandro Canizo (@sandrocanizo (68) 99942-4936).

Confira os registros: