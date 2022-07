Sinal de alerta: Acre está entre os 11 Estados que têm maior risco de queimadas nos próximos dias

De acordo com a meteorologista da Climatempo, Maria Clara Sassaki, com a previsão feita nesta segunda-feira (4), o ar seco e as temperaturas elevadas irão prevalecer. O Acre está dentro dos 11 estados que terão o aumento de risco e queimadas nos próximos dias.

Além dos Estados da região Norte, os Estados da região Centro-Oeste e o Distrito Federal também estão com maior propensão a focos de queimadas. Já as chuvas continuam como nas últimas semanas, na faixa do extremo norte do Brasil e na faixa litorânea do Nordeste.

Riscos para a saúde

Em tempos de queimadas e ar seco, a imunidade cai e todo o sistema respiratório fica cada vez mais comprometido. Em tempos de covid-19, o risco é muito maior para pessoas que possuem problemas respiratórios.

A fumaça de queimadas urbanas e florestais é capaz de provocar vários sintomas como, tosse seca, falta de ar, dor de cabeça, dificuldade para respirar, rouquidão e lacrimejamento nos olhos.

De acordo com a médica pneumologista, Renata Arbex, em entrevista para o site “A Cidade On”, existem algumas soluções viáveis para tentar diminuir o problema.

“Toalhas, panos e lençóis nas janelas, podem aliviar um pouco, porém não inibem o problema. A medida mais viável é a conscientização das pessoas em não provocarem mais focos de incendios”, explica.

A infectologista também reforça que é importante que a umidade do ar esteja acima dos 70%. Bacia com água, panos molhados espalhados pela casa e até mesmo um umidificador pode auxiliar bastante neste período.