A dona de casa Raimunda Muniz, residente no Bairro São Francisco, no Segundo Distrito de Sena Madureira, está desolada. Na manhã desta quinta-feira (21), seu filho identificado como João Delmiro Batista, 24 anos de idade, foi morto a tiros na estrada Mário Lobão, próximo ao Quintal Florestal.

SAIBA MAIS: Urgente: Servidor da Semsur de Sena Madureira é morto a tiros no Segundo Distrito

Em entrevista concedida ao ContilNet, ela disse que a dor é muito grande. “Meu filho saiu cedo de casa para trabalhar, e a gente nunca esperava que fosse acontecer uma coisa dessas. O caminhar dele era de casa para o trabalho e para a igreja. Somente Deus para me ajudar a suportar essa dor”, disse ela.

João Delmiro era funcionário provisório da Semsur há alguns anos e integrava a equipe de limpeza do Bairro Segundo Distrito.

CRIME PLANEJADO

As circunstâncias da morte apontam para um crime premeditado. “O homicídio foi registrado por volta de 7:30 horas. Cinco indivíduos de posse de armas de fogo saíram de dentro do matagal e exigiram que a equipe da Semsur desembarcasse do veículo. Os trabalhadores foram jogadas ao chão e, em seguida, separados da vítima. João recebeu pelo menos treze disparos de arma de fogo”, destacou a tenente Ivanise Pontes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda chegou a ser acionado, porém, ao chegar na localidade, o rapaz já estava sem sinais vitais.

Tanto a Polícia Militar quanto a Civil iniciaram imediatamente um trabalho de investigação tentando identificar e prender os autores do homicídio. Até o presente momento, um suspeito foi preso e se encontra na Delegacia de Sena.

Até agora, ninguém sabe precisar o motivo do assassinato. O que se sabe é que há algum tempo, João Delmiro tinha gravado um vídeo confirmando o desligamento de uma facção criminosa.