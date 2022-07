Telão cai em cima da boyband Mirror durante show em Hong Kong; confira vídeos

Um telão caiu sobre o palco e atingiu três membros da boyband MIRROR durante a apresentação do grupo em Hong Kong nesta quinta-feira (28), segundo informações da imprensa local.

Vídeos postados nas redes sociais mostram o momento do acidente.

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.

Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) July 28, 2022