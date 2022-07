“Temos que arregaçar as mangas e esquecer as mágoas”, diz Gladson ao afirmar que vai ser reeleito

Durante evento do Progressistas na noite desta quinta-feira (14), o governador Gladson Cameli garantiu que vai ser reeleito, porque ainda não terminou o que precisa fazer à frente do estado.

Ao mesmo tempo em que se mostra confiante, o pré-candidato à reeleição afirmou que não subestima nenhum dos seus adversários e pediu união de seus aliados. “Eu preciso de cada um de vocês”.

O governadro também pediu que os aliados parem de perder tempo com picuinhas. “Acabou qualquer incerteza e vamos colocar o time em campo, vamos ligar o motor do carro e chega de achismo. Temos que arregaçar as mangas e esquecer as mágoas”Vamos parar de nos criticarmos”, disse, pedindo que seus articuladores entrem em campo para resolver quaisquer pendencias, pois precisa de todos.