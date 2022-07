Terror: Após ter casa invadida e ser jogado em ramal no AC, homem é atingido com dois tiros na cabeça

Daniel Batista da Costa, 35 anos, foi ferido com dois tiros na cabeça, na noite desta sexta-feira (1°), no Ramal Pantanal, no Polo Benfica, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, Daniel estava na companhia de dois amigos participando de uma bebedeira dentro de uma residência, quando a casa que eles estavam foi invadida por dois criminosos que estavam de posse de armas de fogo. Ao ver os bandidos entrando, os dois amigos de Daniel acabaram fugindo e deixaram a vítima no local.

A dupla de criminosos rendeu Daniel e levaram o homem até fora da residência e o colocaram no meio do ramal, onde deram dois tiros na cabeça, sendo que um atingiu na nuca e saiu no boca, quebrando todos os dentes da vítima, e outro no pescoço, mas o homem não teve lesões graves. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Populares que passavam no ramal e viram Daniel caído prestaram os primeiros socorros e acionaram a Policia Militar e o Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado que, após os primeiros atendimentos, encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as informações e características dos criminosos e, em seguida, fizeram ronda pela região na tentativa de encontrar o acusado, mas não tiveram êxito.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).