Thor Dantas lança pré-candidatura pelo PSB: “A política precisa ser qualificada”

Uma das maiores sumidades no combate à pandemia da Covid-19 no Acre, o médico infectologista Thor Dantas decidiu ser pré-candidato à Câmara Federal pelo PSB.

O anúncio foi dado pelo próprio especialista em sua página nas redes sociais.

“Aceitei o grande desafio de contribuir para o debate de ideias de dentro da atividade política. Além de viver intensamente para o trabalho, como médico e docente, me reconheço também como um observador atento, um estudioso voraz, um “pensador contumaz” e um analista crítico da realidade ao meu redor. Ao longo da vida, sempre me posicionei naquilo que julgo importante. Quem me conhece, sabem bem”, escreveu Dantas.

“O momento atual em que vivemos é extremamente difícil. De grave crise técnica, ética, sanitária, econômica e política. Tenho refletido muito sobre os problemas atuais de nossa sociedade. Acredito que posso ter algo de fato a contribuir na política, nesse momento da minha vida”, acrescentou.

Thor defendeu que não há outra solução para os problemais sociais enfrentados no Brasil a não ser a política.

“A política precisa ser qualificada! Não há solução para nossos problemas sem ela, mas me parece ser preciso fazer bem melhor do que tem sido feito.

Estou me colocando nesse debate. Como pré-candidato!”, destacou.

“Deste lugar: da ética, da técnica, do trabalho, do planejamento inteligente, da gestão eficiente, do interesse coletivo, da saúde e da educação. A disposição de todas as pessoas que desejam o mesmo. E contando com elas para essa ideia. Sigamos!”, finalizou.