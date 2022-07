Trabalhador rural que andava de bicicleta na BR-364 morre após acidente com caminhonete

Na manhã desta segunda-feira (04), por volta de 05h30, ocorreu um acidente envolvendo uma caminhonete e uma bicicleta na BR-364, km 97, após a Vila Liberdade, em Rio Branco. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente teve uma vítima fatal, que veio a óbito ainda no local do acidente.

O homem vítima do acidente, Julio Cesar, de 39 anos, era um trabalhador rural de uma das propriedades próximas ao local do acidente, a Fazenda Recreio. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava indo trabalhar na Fazenda Recreio e trafegava pela rodovia em uma bicicleta no sentido Rio Branco – Porto Velho, quando o motorista da caminhonete S10, de cor prata, que trafegava no mesmo sentido, colidiu contra a traseira da bicicleta.

Após a colisão, Júlio foi arrastado por mais de 50 metros no asfalto e caiu desmaiado. A parte da frente da caminhonete ficou parcialmente destruída devido ao impacto. O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os socorristas chegaram ao local, Júlio César já estava sem vida. A área foi isolada pelos PRFs para os trabalhos de perícia. O corpo de Júlio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

De acordo com a PRF, o motorista da caminhonete, que é um idoso, disse que havia muita neblina na pista e não visualizou o ciclista na rodovia.

Amigos de trabalho disseram que Júlio César chegava sempre cedo na fazenda e todos os dias fazia sempre o mesmo trajeto. Cesar deixou três filhos e uma esposa.