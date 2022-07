Trabalhadores da indústria de panificação do Acre aprendem técnicas de fermentação natural

Entre os dias 4 e 8 deste mês de julho, trabalhadores de 17 indústrias de panificação de diferentes municípios acreanos participaram de um treinamento sobre o desenvolvimento do levain, que é o fermento natural para produção de pães e outras massas. Realizado pelo Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Acre (Sindpan/AC), com apoio da FIEAC, SENAI e Sebrae, o curso foi ministrado por Marcos Gugel, um dos mais renomados padeiros do Brasil.

De acordo com Gugel, além do desenvolvimento do levain, foram trabalhadas também oito tipos de receitas que poderão ser incrementadas em panificadoras do estado. “A intenção foi o desenvolvimento do fermento natural, desde o processo de fabricação, alimentação, tempo de conservação e como ter um levain lático e não acético, que faz muito bem ao organismo”, comentou.

Foi trabalhado também a produção do pão manual com fermentação natural, sem uso de nenhuma química, que é uma demanda recorrente do mercado consumidor. “Isso torna o produto mais saudável, com conservação e durabilidade maiores, além de mais crocante e saboroso. Teremos produtos novos nas padarias, pois produzimos baguette, focaccia e ciabatta, pão de cacau com chocolate amargo, pão integral com castanha do Acre e mel, altamente nutritivo e que ajuda muito nas floras intestinais. Foi um treinamento muito produtivo”, destacou Gugel.

Visando aprimorar seu trabalho, o padeiro Francisco Auteir Costa veio de Cruzeiro do Sul para a capital participar do curso, que aconteceu na Escola SENAI. “A fermentação natural é novidade e agora podemos levar isso para o nosso município. Conhecimento nunca é demais e participar desse treinamento me deixou feliz e agradecido”, salientou.

Gerente de Produção da Panificadora Pertutti, de Rio Branco, Odair de Jesus Soares também esteve no treinamento e diz que o aprendizado foi de grande valia. “O mercado de panificação está muito avançado e exige inovações sempre. Por isso foi extremamente importante esse curso, ministrado com excelência pelo Gugel, e quem ganhará com isso serão os consumidores e as indústrias de panificação do nosso estado”, ressaltou.

Após os cinco dias de treinamento na Escola SENAI, a semana de atividades foi encerrada com o 6º Seminário de Panificação e Confeitaria, realizado na noite do último sábado, 9, na sede do Sebrae. O evento contou com uma palestra do padeiro Gugel, apresentação e degustação de produtos, além de sorteio de brindes. O presidente do Sinpan/AC, Abrahão Felício, avaliou positivamente a programação da Semana de Panificação.

“Trouxemos para o treinamento um dos melhores padeiros do Brasil e da América do Sul, o Gugel, para compartilhar essas técnicas de fermentação natural, que é uma tendência mundial. O evento foi um sucesso e somos gratos a todos os parceiros que acreditam que podemos melhorar cada vez mais o segmento de panificação do nosso estado”, assinalou Felício.

Além dos parceiros, patrocinaram o Seminário de Panificação e Confeitaria a Miragina, Café Contri, Café Vovó Pureza, Distribuidora Riqueza, Distribuidora Simão Festas e Refrigerantes Quinari.