Twitter comete erro grotesco e Musk tira onda nas redes

Como foi noticiado aqui no JCO, na sexta-feira (8), o bilionário Elon Musk desistiu da compra do Twitter.

A negociação, que já se arrastava há alguns meses, estava travada pois a empresa se negava a fornecer todos os dados exigidos pelo CEO das gigantes Tesla e SpaceX, considerados essenciais para uma análise profunda e a assinatura final do contrato.

O acordo de US$ 44 bilhões estava paralisado, pois a atual direção do Twitter preferiu esconder informações e algoritmos que permitiriam encontrar e quantificar as contas falsas em atividade na plataforma social, conhecidas como ‘bots’, informação considerada estratégica por Musk

Na desistência, os gestores do aplicativo resolveram, então, ativar uma cláusula de desistência, exigindo, na justiça, US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) por quebra de contrato.

E foi esse o maior erro dos advogados, pois ao abrir o processo serão exigidos como provas para análise, olhem só, os dados que se recusaram a mostrar ao bilionário

Utilizando sua própria conta no Twitter, Elon Musk aproveitou para tirar onda ‘da enrascada’ em que a plataforma acaba de se enfiar.

“Eles disseram que eu não poderia comprar o Twitter; Então eles não divulgariam informações sobre o bot; Agora eles querem me forçar a comprar o Twitter no tribunal; Agora eles têm que divulgar informações do bot no tribunal.”, escreveu o empresário, nesta segunda-feira (11), incluindo uma ‘fita’ com quatro fotos em sequência, em que está gargalhando!

Vale lembrar ainda que Musk é um dos maiores acionistas do Twitter, do qual adquiriu 73.486.938 ações (9,2%) em abril deste ano, e que só não assumiu um cadeira com poder decisão no conselho, por opção pessoal.