Ufac oferece 50 vagas em curso de escrita de sinais

O Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) da Ufac realiza o curso Escrita de Sinais (Signwriting), com oferta de 20 vagas para alunos da Ufac, 20 para a comunidade externa, cinco para professores e cinco para técnico-administrativos da Ufac. As aulas ocorrem na modalidade on-line, pelo Google Meet, de 15 de agosto a 25 de outubro, das 18h às 20h, com carga horária de 150 horas.

O curso exige nível avançado em língua brasileira de sinais (Libras) ou a partir do 5º período de Letras/Libras. As inscrições estarão abertas de 25 de julho a 5 de agosto, por meio de formulário virtual. É de responsabilidade do aluno dispor de internet, conta no Gmail e aparelho eletrônico para acessar as aulas. Os certificados serão emitidos pela Plataforma de Gerenciamento de Projetos da Ufac.

O tradutor e intérprete de Libras-língua portuguesa, Victor Hugo Lima Nazário (NAI/Ufac), será o ministrante do curso, que tem como facilitadoras as tradutoras e intérpretes de Libras-língua portuguesa, Ana Carolina Ferreira de Barros (Secretaria Municipal de Educação) e Adryenne Miranda Gomes de Araújo (Ministério Público-AC).