Urgente: Acre registra 7 mortes por Covid-19 e quase 800 casos em 24h

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (27), traz o registro de sete mortes no Acre por Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e informa ainda o registro de 773 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas.

15 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e quatro pessoas estão internadas tratando a doença.

Co os novos registros de mortes, o total de óbitos desde o início da pandemia subiu para 2.017 em todo o estado.

Veja a lista de óbitos:

O paciente J. V R, de 65 anos, morador do município de Senador Guiomard, deu entrada em uma unidade hospitalar de Rio Branco no último dia 11 de julho e faleceu no dia 27. Possuía comorbidades.

O paciente J. J. P, de 85 anos, morador do município de Plácido de Castro, deu entrada em uma unidade hospitalar de Rio Branco no dia 1 de julho deste e faleceu no dia 20. Possuía comorbidades.

A paciente L. L. O, de 94 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada em uma unidade hospitalar de Rio Branco no dia 10 de julho e faleceu no dia 19. Possuía comorbidades.

A paciente L. P. D, de 69 anos, moradora de Rio Branco, faleceu em uma unidade hospitalar da capital no dia 20 de julho. Possuía comorbidades.

O paciente S. F. C, de 66 anos, moradora do município de Brasileia, faleceu em uma unidade hospitalar de Rio Branco no dia 24 de julho.

O paciente A. G. B, de 82 anos, moradora de Rio Branco, faleceu em uma unidade hospitalar da capital no dia 16 de julho. Possuía comorbidades.

O paciente M. N. S, de 53 anos, moradora do município de Brasileia, deu entrada na Fundação Hospitalar, em Rio Branco, no dia 7 de julho e faleceu no dia 21. Possuía comorbidades.