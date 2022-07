Usina de Nitrogênio Líquido beneficia produtores rurais do Acre

Implantada em 2021 pelo Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), a Usina de Nitrogênio Líquido beneficia pequenos e médios produtores rurais do estado, melhorando a genética dos animais e reduzindo custos.

“Ela é uma reivindicação dos produtores que queriam adotar o melhoramento genético, mas, devido ao alto custo deste insumo, estavam impedidos. Com esta usina, o acesso foi democratizado”, reforça Edivan Azevedo, secretário da pasta.

A usina era um sonho antigo do setor produtivo de corte e leite do Acre. “Antes, o processo de compra do nitrogênio era difícil e caro, o que prejudicava muito o melhoramento genético do nosso rebanho. O nitrogênio é utilizado na conservação de sêmen de bovinos leiteiros”, explica o produtor Walter Lima.

O nitrogênio líquido é uma substância produzida de maneira industrial, por meio de um método de destilação fracionada. Sua principal característica é a capacidade de manter a temperatura muito abaixo do ponto de congelamento da água, tornando-o útil em diversas aplicações.

Um dos objetivos do Estado é alavancar o melhoramento genético do rebanho e dar acesso às biotecnologias da reprodução, principalmente aos pequenos produtores. Além disso, visa dar vazão às pesquisas, tendo em vista que a Ufac e a Embrapa também utilizam o nitrogênio em seus estudos.

Os setores como agricultura e suinocultura também utilizam a matéria-prima na conservação de material genético e vacinas. Com isso, o agronegócio vem sendo fortalecido.

A usina funciona às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 12h, atrás do Hospital Veterinário da Ufac. O preço do nitrogênio é subsidiado. O recurso é destinado para a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária do Acre (Fundape) e revertido na manutenção dos equipamentos.