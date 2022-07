Veganos têm ereções mais fortes e pele melhor, como disse Xuxa? Entenda

Durante participação na Bienal do Livro de São Paulo, no domingo (10), Xuxa afirmou que aderir ao veganismo (dieta que exclui qualquer alimento proveniente de animais, desde carnes a derivados do leite e mel) traz benefícios ao desempenho sexual e à pele. A apresentadora disse que homens teriam ereções mais fortes e seriam mais viris, enquanto as mulheres teriam mais libido.

Segundo o cirurgião cardiovascular e orientador em nutrologia Edmo Atique Gabriel, colunista de VivaBem, não há grandes estudos que comprovem os benefícios da dieta vegana ao desempenho sexual. No entanto, é natural que uma alimentação saudável e a correta suplementação em casos de eventuais carências dê energia para atividades diversas —entre elas, o sexo.

“A pessoa que se alimenta com menor teor de gordura tem todas as funções orgânicas com rendimento melhor. A alimentação vegana tem grande teor de fibras, é menos inflamatória, então confere melhor performance”, diz o especialista. “Por outro lado, pode obrigar a fazer suplementações específicas, como ferro e algumas vitaminas.”

Outro ponto de atenção é assegurar a boa absorção intestinal, justamente para evitar carências nutricionais. Tudo funciona como um quebra-cabeça, diz o cirurgião. Por isso, é importante que a pessoa também mantenha hábitos saudáveis para além da alimentação, como praticar atividade física e não fumar. Abusar do álcool também atrapalha o sexo, independentemente de a pessoa ser ou não vegana, porque prejudica a ereção.

Prevenção de problemas de ereção

Segundo a nutróloga Fernanda de Luca, presidente da ABMV (Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos), a menor quantidade de gorduras saturadas na dieta vegana oferece menos risco de obstrução e enrijecimento dos vasos sanguíneos (aterosclerose), que causam a disfunção erétil. Então podem, de certa forma, ajudar a prevenir problemas de ereção.

“A alimentação vegetariana estrita, conhecida como vegana, contribui para um melhor fluxo sanguíneo nas artérias que irrigam o pênis, melhorando o desempenho sexual. No caso das mulheres, a aterosclerose pode acometer os vasos que irrigam a vagina e o clitóris, prejudicando o fluxo sanguíneo e atrapalhando o prazer sexual”, afirma de Luca, professora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

E a pele?

Já sobre os benefícios à pele, novamente, é preciso avaliar o estilo de vida e assegurar que as substituições de dieta sejam saudáveis, não apenas eliminando produtos de origem animal do cardápio sem reposições nutricionais.

“A pele precisa ser analisada num contexto todo. Teoricamente, uma pessoa que come mais vegetais e frutas vai ter pele normal. Mas se não tiver nutrição adequada, pode enfrentar problemas”, indica a nutricionista Erica Fernanda de Oliveira, do Hospital Nove de Julho (SP).

Um grande benefício, porém, é que boas dietas veganas são menos inflamatórias do que aquelas ricas em alimentos de origem animal, o que pode melhorar o aspecto da pele e dos cabelos.

“Se substituir por produtos de origem vegetal, você diminui a quantidade de toxinas no sangue. A repercussão é em todo o corpo, e a pele é um órgão também. Pessoas com predisposição à oleosidade, acne, queda de cabelo, rosácea [inflamação da pele] vão ter o aspecto físico melhor”, diz o médico Edmo Atique Gabriel.