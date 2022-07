Vendaval destelha casa no interior do AC e jovem que estava dormindo fica ferida: “Milagre”

Um forte vendaval ocorrido na tarde desta quarta-feira (13), na cidade de Manoel Urbano, acabou destalhando parte de uma residência e pegou de surpresa uma jovem que estava dormindo.

Em relato no facebook, o internauta Wesley Tavares, natural de Manoel Urbano, confirmou que a jovem ficou com leves escoriações pelo corpo após as telhas cair em cima da cama em que a mesma estava dormindo.

“E hoje, mais uma vez, Deus me concedeu um milagre. Eu estava dormindo na cama dos meus pais e, do nada, deu um vento tão forte que aconteceu isso. Acordei com um peso nas minhas costas. Fiquei sem ar, e só consegui correr pros braços de minha mãe e chorar. Sou grata por não ter acontecido nada de mais grave”, comentou a moradora.

Já em Sena Madureira, por volta das 15:30 horas, a chuva atingiu a cidade por alguns minutos amortizando o calor que há dias predomina na região.