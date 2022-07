Vídeo: ao lado de Bittar, Gladson agradece Bolsonaro por investimentos no Acre

Ao lado do senador licenciado Marcio Bittar, governador Gladson Cameli (PP), gravou um vídeo nesta sexta-feira (1), agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro, pela aprovação do “pacote da bondade”, como chamou a PEC do estado de emergência aprovada nesta quinta-feira (30) pelo Senado.

Gladson agradeceu ao presidente pelos benefícios direcionados ao Acre e “também por levar melhorias ao povo brasileiro, junto com os senadores, como o Vale Gás de R$ 120 a cada dois meses, o Auxílio Taxista, Auxílio Brasil de R$ 600 e o Auxílio Transporte Coletivo”.

O chefe do Executivo falou das ações do governo federal durante a pandemia da Covid-19 e elogiou os senadores do Acre pelo trabalho feito em Brasília.