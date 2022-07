Vídeo: rato ataca e arrasta pombo para debaixo de carro

Em entrevista ao site The New York Post, Salinas afirmou que se surpreendeu com a cena e, apesar de chocado, não teve medo que o rato “se virasse” contra ele. “Eu fiquei impressionado e meu telefone começou a gravar a situação antes mesmo de eu perceber”, afirmou. Segundo ele, o rato arrastou o pombo para baixo do carro e o “finalizou” em poucos segundos.

Veja o momento do ataque:

Jessie conta que a cena foi gravada no bairro de Clinton Hill, no Brooklyn. Quando indagado sobre o motivo de não ter ajudado o pombo, o jovem respondeu, ao NY Post, que não queria se “meter com o rato”.