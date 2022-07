Xuxa no Acre: cantora recebe massagem, cuidados em pet e ganha presentes

No último dia 17, a apresentadora Xuxa Meneghel chegou ao Acre, no município de Cruzeiro do Sul, para gravações de parte da série Tarã, para o Disney Plus. A apresentadora foi recebida por fãs no desembarque no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul.

Durante a estadia no Acre, Xuxa publicou registros de sua cachorrinha da raça yorkshire, Doralice, que acompanhou a apresentadora durante a viagem para as gravações. Em uma publicação no Instagram, Xuxa diz “Quem disse que a Doralice não tem figurino para as filmagens no Acre?”.

Em outra publicação, Xuxa mostra Doralice deitada, enquanto ela se prepara, possivelmente, para mais um dia de gravação. No vídeo, é possível ver um pacote da empresa acreana “Made In Acre”.

Ainda nas redes sociais, Xuxa aparece ao lado de Sonia Harmonia Estética e diz “Essas mãos cuidaram muito de mim no Cruzeiro do Sul, no Acre. Obrigada, meu corpinho vai sentir muita falta! Massagem Xuxavilhosa!”.