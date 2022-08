Acusados de matar grávida e arrancar bebê da barriga da mãe começam a ser julgados

As investigações apontaram que Cátia simulava uma gravidez de um garimpeiro e decidiu retirar o bebê de Fabiana e apresentar como se fosse dela. Para o crime, ela teria contado com ajuda do filho e outros seis menores de idade, incluindo a irmã da vítima. O bebê retirado da barriga da vítima sobreviveu e foi encaminhado para um abrigo.

A audiência acontece no Fórum Geral de Porto Velho e deve terminar somente na terça-feira (16). A sessão é presidida pelo Juiz Áureo Virgílio. O júri é composto por quatro mulheres e três homens.