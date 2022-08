Aos 19 anos, lateral-direito do Rio Branco-AC tem contrato até 2025 e multa rescisória de 200 mil euros

O lateral-direito Isaías foi destaque do Rio Branco-AC no empate sem gols com ASA, no último domingo (7), pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Aos 19 anos, o defensor virou peça importante do técnico Bruno Monteiro e é figura frequente no time titular.

Com a boa apresentação individual em campo e o bom momento do Estrelão na Série D, o lateral-direito tem se valorizado no mercado. O clube acreano, no entanto, não pensa em se desfazer fácil do jogador e vê nele a oportunidade de conseguir recursos em uma possível venda.

Isaías tem contrato firmado com Rio Branco-AC até janeiro de 2025 e multa rescisória para transferência internacional de 200 mil euros, o equivalente a R$ 1.050.220,00 milhões na cotação atual.

Além dos empresários e agentes, que querem gerenciar a carreira do jogador, o Estrelão admite conversas com o Marítimo, que disputa a elite do futebol português.

– Não tem nada concretizado. Só conversas – afirma o presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto.

O lateral-direito tem cinco jogos pelo time principal, sendo quatro como titular. Destaque na base do time acreano, o defensor foi um dos seis jogadores que ganharam chance entre os profissionais após término do Campeonato Acreano Sub-20.

Com a ausência do lateral-direito Pêu, o jovem defensor passou a ser uma das principais opções de Bruno Monteiro para posição. Isaías foi titular em dois dos três confrontos na fase mata-mata da Série D.

– Tem bastante gente olhando ele. Algumas agências de atletas tão ligando pra nós. Ele é realmente um atleta que tem futuro – destaca o técnico do time sub-20 do Rio Branco-AC e ex-lateral-direito, Pedro Balú.

Isaías foi um dos ‘achados’ pelo Rio Branco-AC nesta temporada. O jogador é natural do município de Simões, no interior do Piauí, e atuou pelo Aparecida de Goiânia no Campeonato Goiano Sub-20 e na 2ª Divisão do Campeonato Goiano antes de chagar no Estrelão.