Após estrear lingerie PP, Mulher Melão se inspira em Luísa Sonza e faz pose de “cachorrinha”

Ela tá demais! Após compartilhar uma prévia de seu novo ensaio de lingerie, Renata Frisson, a Mulher Melão, deixou a galera impressionada na tarde desta quarta-feira (03). A celebridade mostrou alguns takes que fez com a roupa para sua plataforma de conteúdo adulto por assinatura.

“Cheguei como?”, disparou a celebridade na legenda da publicação. Mulher Melão apostou em uma lingerie minimalista, ficou em uma posição polêmica na cama de seu quarto e já aproveitou para deixar o link do ensaio completo de sua plataforma por assinatura.

“A cada foto no stories da Mulher Melão, eu fico mais impressionado”, brincou um fã ao compartilhar o print. “Eu tive que dar um pouco de zoom, admito”, apontou mais um.

Gracyanne Barbosa fala sobre sua boa forma e dá dicas aos fãs

Durante entrevista cedida à revista Quem, Gracyanne Barbosa falou mais com seus fãs sobre sua boa forma e ainda fez questão de afirmar que não dá muito importância para a balança.

“Sou zero ligada na balança. Eu me ligo mais no espelho, nas roupas, se gosto do que vejo. Não me ligo nisso, esquece a balança. Esqueça a balança, isso às vezes faz a gente até se atrapalhar, até porque, músculo pesa, gente!”, aconselhou Gracyanne.

Mas a musa mostrou que é gente como a gente: “Vocês acham que acordo todo dia morrendo de vontade de treinar. Não, gente! Também tenho preguiça. Não estou sempre motivada, mas estou sempre disciplinada.