Após polêmica do “loló”, influencer Ludmilla faz exames e divulga resultados; vídeo

Após a polêmica entorno de um vídeo em que aparece supostamente fazendo o uso de lança perfume, droga também conhecida como lança perfume, a influenciadora Ludmilla Cavalcante divulgou o resultado de exames toxicológicos que fez para pôr fim às polêmicas.

Os exames da influencer foram negativos para o uso de diversas substâncias, sendo positivo apenas para tramal, que ela justificou em suas redes sociais: “Tem uma galera aí que sabe mais da minha vida do que eu mesma, aí o único que saiu positivo foi o tramal, que eu tomei no Pronto Socorro por cinco dias por causa da minha crise renal”, justificou, se referindo ao período em que ficou internada no mês passado.

Confira o resultado dos exames:

Veja o vídeo em que Ludmilla fala sobre os resultados: