Em conversa com este colunista no pod do ContilNet na ExpoAcre, o modelo Marcelo Bimbi assumiu o namoro com a minera Lorena Marcondes.

Lorena Marcondes já tinha sido notada circulando no Acre na companhia do empresário, em eventos. Bimbi, recentemente, em live do ContilNet, chegou a comentar a relação com a nova namorada, mais deixou mistério no ar.

Confira o vídeo da entrevista com Marcelo Bimbi: