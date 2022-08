Caio Castro vai processar marcas que usaram polêmica do jantar

Muitos estabelecimentos pegaram carona nas declarações de Caio Castro sobre quem deve pagar a conta durante o encontro, lançaram promoções e usaram memes para alavancar as vendas. A estratégia de marketing, porém, pode sair cara para os empreendimentos. O ator prometeu medidas judiciais para os que estão usando sua imagem.

“O marketing de milhões acompanhado de uma notificação judicial por uso indevido de imagem, promoção da semana”, escreveu Caio Castro nos comentários de uma publicação de um restaurante de peixes e frutos do mar, que anunciou uma promoção de camarão “tão barato que até Caio Castro vai pagar”. No banner de divulgação, além de citar o ator no slogan, o empreendimento usou uma foto dele.

Entenda

Durante uma participação no podcast Sua Brother, Caio Castro deu sua opinião sobre a ideia de que o homem deve sempre pagar a conta em um encontro e disse se incomodar pelo fato da maioria das pessoas verem isso como uma obrigação.

“Qual a diferença de pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar… Eu não tenho que fazer porra nenhuma. Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro, já pago a conta… Não chega nem conta, já está resolvido… Agora, pediu a conta e não se mexeu e não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Você não é minha filha”, refletiu o ator.

A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais e abriu uma série de questionamentos em torno de quem deve pagar a conta no encontro.