Carreta com toras de madeira e sem nota fiscal é apreendida na BR-364

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu por volta das 19 horas desta quinta-feira (18) uma carreta que transportava várias toras de madeira. A ocorrência se deu ao longo da BR-364.

De acordo com informações, o destino da carga era a casa do marceneiro LTDA, porém, o motorista não apresentou no momento da abordagem o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). No documento de origem florestal foram declarados aproximadamente 47 metros cúbicos de toras da árvore garapeira.

O autor do fato afirmou que a carga não possui nota fiscal. Primeiramente disse que não era obrigatória e posteriormente informou que a nota fiscal seria emitida apenas no destino da carga, após a entrega dela em Rio Branco.

Diante das irregularidades verificadas, a carreta com as toras de madeiras foram encaminhados para o pátio da Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos de praxe.