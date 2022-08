Com patrimônio de mais de R$ 3 mi, Bittar é o 6º candidato ao Governo do AC a registrar-se no TSE

O senador licenciado Marcio Bittar é o sexto candidato ao Governo do Acre a fazer o pedido do registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além dele, Sérgio Petecão (PSD), Jorge Viana (PT), David Hall (Agir), Nilson Euclides (Psol) e Gladson Cameli (Progressistas), já fizeram o pedido de registro.

Marcio lançou seu nome durante a convenção do União Brasil, partido que preside no Acre, na semana passada. Até poucos dias antes, Bittar nem pensava em concorrer ao cargo, mas rompimento com o governador Gladson Cameli e o convite feito por ele para que o deputado federal Alan Rick, também do União Brasil, fosse o seu vice na tentativa de reeleição e não Marcia, esposa de Bittar, fez com que Marcio lançasse a candidatura majoritária, impedindo Alan de compor a chapa de Gladson.

No registro de candidatura de Marcio consta entre seus bens, dois apartamentos, um no valor de R$1.720.802,12 e outro de R$ 500 mil, um veículo não especificado que custa R$250 mil, além de outros investimentos e dinheiro em conta que totalizam R$3.323.739,26.

A vice de Bittar também teve o pedido de registro de candidatura feito. Dra Georgia Micheletti declarou ter como patrimônio apenas um veículo, no valor de R$150.000,00.