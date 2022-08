Com vagas na capital e interior, Iepetec abre processo seletivo

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr divulgou nesta quinta-feira (11), um processo seletivo com vagas a serem preenchidas para atuação nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/Novos Caminhos.

O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado. As inscrições estão abertas de forma online até o dia 15 de agosto, através do endereço de e-mail [email protected] Mais informações no edital que está acessível no portal: ead.ieptec.ac.gov.br.

O processo seletivo terá validade de 01 (um) ano a partir da data de publicação do resultado final e homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da instituição. Os candidatos classificados poderão ser chamados a qualquer momento a critério da instituição, devidamente motivado pelo número de turmas ou novas pactuações realizadas.

São 50 vagas para Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e outros municípios.

Confira o edital completo iepetec.pdf