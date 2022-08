Concurso INSS terá curso de formação; conheça esta etapa

O concurso INSS 2022 está autorizado e contará com mil vagas para técnico do seguro social, de nível médio. No entanto, a próxima seleção terá uma novidade: o curso de formação.

Pela primeira vez esta etapa será aplicada em um concurso para técnicos do Instituto Nacional do Seguro Social. A informação foi dada pelo diretor de Gestão de Pessoas da autarquia, Jobson de Paiva, em entrevista ao professor Deodato Neto, em seu canal no YouTube .

Segundo ele, essa é uma cobrança do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), que irá tornar este o primeiro concurso para técnicos a contar com uma formação.

“Nosso ministro quer mais qualificação nessa entrada, então sim, esse vai ser o primeiro concurso de técnico do INSS com curso de formação”, disse o diretor.

Mas, o que é o curso de formação? Muito comum em concursos da área Policial e Fiscal, essa etapa compreende a última fase de uma seleção. Desta forma, apenas os aprovados têm chances de convocação pelos órgãos e autarquias.

O curso de formação costuma ter uma carga horária a ser cumprida pelos aprovados nas avaliações anteriores. Durante essa etapa, alguns órgãos/autarquias oferecem um auxílio financeiro, que irá custear as despesas desse candidato durante as aulas.

No curso, os candidatos costumam receber aulas sobre as atividades inerentes ao cargo que buscam ingressar. Além disso, exercitam a prática e a teoria referente àquela função.

Para conquistar a aprovação nesta última etapa, além da frequência, o candidato também precisa garantir o mínimo para sua aprovação na prova de avaliação final do curso.

Em alguns casos, os mais bem classificados podem escolher a região que desejam atuar, mas isso ocorre apenas nos concursos que não são regionalizados. Ou seja, seleções que não contam com vagas distribuídas pelas cidades/estados e opção de escolha/concorrência já no momento da inscrição.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional do Seguro Social

: Instituto Nacional do Seguro Social Cargos : técnico do seguro social

: técnico do seguro social Vagas : 1.000

: 1.000 Requisitos : nível médio

: nível médio Remuneração : aproximadamente R$6,5 mil

: aproximadamente R$6,5 mil Banca : a definir

: a definir Previsão de edital: até dezembro de 2022

Concurso INSS terá banca nos próximos dias

Na última sexta-feira, 5, terminou o prazo para que a comissão organizadora do concurso INSS 2022 indicasse a banca que ficará responsável pelas etapas de seleção dos candidatos. Desta forma, o nome da escolhida deve ser anunciado nos próximos dias.

Em sua participação no FolhaCast , o professor de Direito Previdenciário, Hugo Goes, falou sobre o processo. Segundo ele, seis instituições foram convidadas pela comissão.

Desta forma, cinco bancas participam do processo e têm chances de organizar o próximo concurso. São elas:

ACCESS;

Cebraspe;

Cesgranrio;

FGV; e

IBFC.

O concurso para o INSS foi autorizado pelo Ministério da Economia em junho deste ano. O aval é para preenchimento de mil vagas para técnico do seguro social. A carreira tem como requisito o nível médio completo e oferece ganhos a partir de R$5.186,79.

Edital deve ser publicado até dezembro

Segundo o professor, pelo cronograma, a partir da escolha da banca organizadora, a comissão terá mais cinco dias para assinar o contrato e, posteriormente, mais 20 dias para publicar o edital.

A partir da publicação do edital, o Instituto Nacional do Seguro Social terá 60 dias para realizar as suas provas objetivas. O prazo foi definido em portaria publicada no último dia 1º.

Para o professor, com a publicação do edital ainda em agosto, as provas precisariam ocorrer em outubro. No entanto, o calendário das Eleições 2022 é um impeditivo.

Por conta disso, é possível que o cronograma não seja cumprido, ficando a publicação do edital para setembro, com provas em novembro. Ainda assim, Hugo Goes revela que a dificuldade está na agenda de provas de outras seleções.

“O mês de novembro seria ideal, porém, em dois domingos haverá o Enem (13 e 20), e, no primeiro domingo do mês (6), serão as provas do BRB, que ocorrerão em todas as capitais. Já no último domingo (27) terá o Enade. Em dezembro também há muitas provas, então a questão é encontrar uma data vazia para realizar o exame”, diz o professor, que aposta na aplicação no dia 27 de novembro.

Hugo Goes lembra ainda que se a prova ocorrer em novembro, haverá tempo para a realização do curso de formação, com o início das convocações já em janeiro de 2023.

Essa previsão é possível, considerando que o Ministério da Economia prevê o provimento dos aprovados no concurso já a partir do primeiro mês do ano que vem.

Apesar das previsões, pela portaria autorizativa do concurso, o edital do INSS deve ser publicado até dezembro deste ano. Desta forma, caso o documento seja divulgado em seu prazo final, a data limite para a aplicação das provas é o mês de fevereiro.

Redação não será cobrada para técnicos

O concurso INSS 2022 deve seguir os moldes da última seleção para o cargo de técnico do seguro social, realizada em 2015. Desta forma, os candidatos realizarão apenas uma prova objetiva, na primeira etapa, ficando de fora assim a possibilidade de aplicação de uma redação.

O exame chegou a ser citado pelo diretor Jobson de Paiva, em entrevista ao professor Deodato Neto. No entanto, segundo o docente, o Instituto Nacional do Seguro Social deve seguir os padrões da seleção de 2015, não incluindo assim mais uma prova (redação).

O mesmo foi confirmado pelo professor Hugo Goes, em suas redes sociais. Segundo ele, o projeto básico do edital prevê apenas provas objetivas, na primeira etapa. Neste caso, o exame deve seguir o padrão aplicado em 2015.

Com isso, a parte de Conhecimentos Gerais deve contar com perguntas de Ética no Serviço Público, Regime Jurídico Único, Noções de Direito Constitucional e Administrativo, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Noções de Informática.

Já a prova objetiva específica para a carreira tende a abordar a área de Seguridade Social, com destaque para a disciplina de Direito Previdenciário.